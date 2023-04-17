Угорщина не перешкоджатиме транзиту українського зерна

Заборона стосуватиметься лише імпорту

Транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі. У цьому міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь запевнив свого українського колегу Миколу Сольського під час онлайн зустрічі, котра відбулася вчора, 16 квітня. Як повідомляє сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України, сторони обговорили ситуацію з експортом української аграрної продукції до Угорщини.

Раніше уряд Угорщини слідом за Польщею тимчасово заборонив ввезення з України зерна та насіння олійних культур, а також іншої сільськогосподарської продукції. Обидві країни зазначили, що захищають таким чином свій ринок від української продукції, що надходить у великій кількості і продається за демпінговими цінами, інформує ZN.ua.

Угорщина не перешкоджатиме транзиту українського зерна
© Василь Артюшенко, ZN.UA

У випадку з Польщею йдеться про заборону не лише імпорту, але й транзиту української агропродукції. А це вже не є прямим захистом внутрішнього ринку, оскільки транзитні товари призначені для продажу у інших країнах. Тут Польща, ймовірно, прагне відстояти якісь колективні інтереси певної групи країн, а також підвищити експортні можливості власних виробників, створивши перешкоди для руху українських товарів.

Угорщина, як випливає зі слів її міністра сільського господарства, має дещо м’якшу позицію – продавати українську сільгосппродукцію на своїх теренах не дозволить, але її транзиту до інших країн не перешкоджатиме.

Микола Сольський підкреслив, що слід продовжити переговори з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та заявив про неприйнятність односторонніх рішень. Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно.


Іван Шевчук, ZN.ua





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