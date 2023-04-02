Молдові затвердили кредит у 23 млн євро для кращого транзиту залізницею з України

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив кредит у розмірі 23 млн євро, який Залізниця Молдови (Calea Feratа din Moldova) використає для модернізації двох своїх ділянок. Їх можна буде для використати для доставки українських транзитних вантажів. Про це повідомляє ресурс Railway Gazette .

Йдеться про збільшення пропускної спроможності та зняття обмежень швидкості на ділянці між Кишиневом і Кайнарі та від Окниці до Унгень на румунському кордоні.

Ця модернізація має полегшити транспортування вантажів залізницею з України до ЄС через Молдову. Вона забезпечить надійний доступ українського експорту до румунських портів Констанца та Галац, молдовського Джурджулешти, а також до власних дунайських гаваней Рені та Ізмаїл. В сукупності така логістика в змозі задовольнити значну частину експортних потреб України, в тім числі і у випадку з вивезенням українського зерна та іншої аграрної продукції.