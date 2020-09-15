ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 6 миллиардов

По итогам аукционов ОВГЗ 15 сентября Минфин привлек в госбюджет 6,025 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в фейсбуке.

ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 6 миллиардов
Фото: epravda.com.ua

Какие облигации предложили инвесторам

Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один в иностранной валюте.

Срок обращения предложенных государственных облигаций в гривне — 6 месяцев и 2 года, а в долларах США — 1,1 года.

Средневзвешенная доходность

Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ не изменилась и составила 7,82%, тогда как доходность по 2-годовым гривневым бумагами составила 10,43%.

Сколько привлекли в бюджет

От размещения гривневых 6-месячных бумаг в государственный бюджет привлекли 2 миллиарда гривен, а от 2-летних — 894 миллиона.

В то же время от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $112 млн. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной — 3,5%.

Ранее сообщалось

  • Минфин 8 сентября разместил гривневые ОВГЗ на 1 млрд гривен.

  • 1 сентября министерство разместило гривневые ОВГЗ на 2,8 млрд гривен.

  • В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн ??евро за счет размещения ОВГЗ.

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