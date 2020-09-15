Для восстановления экономики ЕС будет использовать криптоактивы

Для реализации планов по восстановлению экономики после коронакризиса Евросоюз создает новый финансовый инструмент – фонд послекризисного обновления в размере $750 млрд. Об этом заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет Reuters.

Для восстановления экономики ЕС будет использовать криптоактивы
Фото: stockworld.com.ua

Деньги в фонд Брюссель привлечет на финансовых рынках и включит в союзный бюджет. До этого бюджет наполнялся практически только взносами государств – членов ЕС.

Цифровизация еврозоны уже запланирована

Домбровскис подчеркнул, что позднее, в сентябре, он представит обновленную Стратегию цифровых финансов ЕС – Next Generation EU (План восстановления). Согласованный в июле лидерами ЕС, этот план призван повысить конкурентоспособность и инновационные возможности союза, помочь ему реализовать «зеленый курс».

«Мы хотим привести правила ЕС в соответствие с эпохой цифровых технологий, чтобы продвигать инновации, сдерживая риски. Вот почему мы выдвинем законодательное предложение по рынкам криптоактивов», – сказал зампред ЕК, курирующий вопросы финансов.

Он заметил, что европейские предприятия и потребители должны не только получать выгоду от цифровых финансов, но и максимально использовать возможности цифровизации.

Инвестиции ЕС в экономику

9 апреля министры финансов Европейского Союза согласовали план спасения экономики блока в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на сумму €500 млрд.

27 мая Еврокомиссия представила план помощи странам ЕС, пострадавшим от коронавируса, размером €750 млрд. Это в четыре раза больше годового бюджета союза. Главными сторонниками этого плана являются Германия и Франция. Сумму в €750 млрд Еврокомиссия займет на финансовых рынках.

ЕЦБ 4 июня принял решение увеличить объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на €600 млрд – до €1,350 трлн.

Страны Европейского Союза 20 июля на Саммите ЕС договорились о размере пакета помощи по восстановлению экономики стран, пострадавших от коронавируса. Согласно договоренности на эти цели выделено €390 млрд вместо €500 млрд, как хотели Германия и Франция.

Ранее сообщалось

  • Как прогнозирует глава ЕЦБ Кристин Лагард, в этом году ВВП еврозоны сократится на 8,7%. Но уже в следующем году ожидается возобновление роста — на 5,2%, а в 2022-м — на 3,3%.

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