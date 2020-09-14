Пострадавшие от финансовой пирамиды Понци в США получили около $1 миллиарда

Финансовый регулятор США вернул около $ 1 млрд гражданам, потерявшим деньги за участие в «схеме Понци», сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Это 100-процентное возмещение всех требований пострадавших инвесторов.

Фото: optionclue.com

Как подчеркнул глава Комиссии Тимур Хромаев, этот прецедент является примером эффективной работы финансовых регуляторов и правоохранительных органов. Ведь именно тендем этих ведомств может принимать все необходимые меры для защиты прав инвесторов на рынке и выявлять мошеннические схемы и финансовые пирамиды.

Что такое пирамида Понци

Дело «схема Понци» началась в 2009 году, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) подала жалобу в окружной суд США . Речь шла о незаконном присвоении средств инвесторов из компании Westridge Capital Management и Trading Investors, LP.

С 1996-го по 2009 год владельцы указанных компаний Стивен Уолш и Пол Гринвуд мошенническим путем получили около $ 1,3 млрд от физических и юридических лиц через собственные компании и другие организации. Из них Уолш и Гринвуд присвоили около $553 млн участников фонда. Более $ 160 млн были использованы на их личные нужды, включая приобретение редких книг, лошадей, плюшевых медведей на $80 тыс. И проживание в трехмиллионной резиденции для бывшей жены Уолша.

Компания мошенников предлагала клиентам помощь в инвестировании средств, обещая огромную прибыль, которой никто так и не получил. Они ложно уверяли своих вкладчиков, что все средства участников будут использованы в единой инвестиционной стратегии индексного арбитража. Чтобы скрыть присвоение средств Гринвуд и Уолш изготавливали векселя, чтобы показать, что средства участников им заемные.

В течение многих лет CFTC, имея все необходимые полномочия финансового регулятора, с Комиссией по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) и в сотрудничестве с правоохранительными органами отстаивали права пострадавших граждан и искали возможности возмещения им потерянных средств.

Украинские пирамиды

В НКЦБФР напомнили, что в нашей стране финансовые пирамиды являются распространенным и болезненным явлением. Действующее законодательство Украины и отсутствие надлежащего контроля за финансовой деятельностью компаний создает свободные условия для злоупотреблений на рынках. Среди ярких примеров последнего времени — мошеннические действия с проектом B2B Jewelry и банком «Аркада». Многие инвесторы потеряли деньги, правоохранительными органами были возбуждены дела.

Из-за неэффективного законодательства, которое не соответствует международным стандартам, финансовый регулятор не имеет действенных механизмов предотвращения мошенничества на финансовом рынке и возможности возвращать деньги украинцам. В связи с отсутствием идентификации и полномочия по ее установке НКЦБФР не может принять административные меры надлежащего реагирования относительно мошеннических действий.

«Мошенничество и нецелевое использование средств было и остается основной проблемой современности для рынка нашей страны. Комиссия мониторит и фиксирует очень существенное количество таких схем в стране, и потери граждан достигают сотен миллионов, а иногда миллиардов гривен. Защитить этих граждан — главная цель нашего государства, а с этой задачей может справиться только сильный регулятор, права которого не будут ограниченными», — отметил Тимур Хромаев.

Планируемые изменения

По сообщению председателя НКЦБФР, сейчас готовится законопроект, который полностью изменит статус украинского рынка, станет абсолютно неприемлемым для деятельности аферистов.

Мероприятия, которые найдут отражение в законопроекте, разработанные в соответствии с принципами международной организации IOSCO (The International Organization of Securities Commissions). Также в законопроект должны быть заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживание денег и активов, доступ и обмен информацией с иностранными регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций и тому подобное.

Самые громкие скандалы этого года

27 августа СБУ сообщила о блокировании работы крупной финансовой пирамиды. Фото с места проведения операции свидетельствует, что речь идет о B2B Jewelry.

B2B Jewelry продавали украшения из кешбеком более 100% и брали деньги под 400% годовых. Гарантом выплат были… бумажные сертификаты.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество ориентировочной стоимостью более $ 250 млн, что подтверждает информация СБУ .

В СБУ сообщили, что вручили подозрения организаторам финансовой пирамиды, которых СБУ разоблачила в присвоении средств инвесторов на сумму более $ 250 млн.

Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.

Второй скандал года связан с падением банка «Аркада». Он потерял свою платежеспособность из-за потери основного актива — здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве .

Возмещение от ФГВФЛ получат 90% вкладчиков банка — более 5 тыс. человек. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам объемом 285 млн грн.

Кроме того, «Аркада" не завершила строительство трех жилых комплексов. Таким образом застройщик обманул инвесторов, которые заплатили ему более 13 млрд грн. Президенту банка сообщили о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн грн.