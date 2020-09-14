Министр финансов рассказал, сколько заложат в бюджет на медицину

Бюджетные расходы на здравоохранение в 2021 году вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП и в 2023 году достигнут 5% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, представляя проект госбюджета-2021, передает Интерфакс-Украина.

Министр финансов рассказал, сколько заложат в бюджет на медицину
Фото: novograd.city

О чем сказал министр

«Мы полагаем, что до 2023 года есть реальная возможность обеспечить расходы на здравоохранения на уровне 5% ВВП. В 2021 году будет увеличение до 4,2% ВВП по сравнению с 3,4% в текущем году. Постепенно увеличивая расходы, мы планируем выйти на 5% в 2023 году», — сказал министр.

На что пойдут деньги

Марченко пояснил, что увеличение расходов бюджета на здравоохранение составит более 27 млрд. В основном эти деньги направят на рост зарплат медработников по Программе медицинских гарантий. Также предусматривается:

  • закупка вакцин от #covid-19# (2,6 млрд грн);
  • закупка оборудования для опорных медучреждений;
  • развитие экстренной медпомощи.

По словам министра, на борьбу с #covid-19# предусмотрено 19,4 млрд грн.

«В частности, по Программе медгарантий — 15,8 млрд грн, закупка вакцин — 2,6 млрд грн, предотвращение распространения COVID-19 в школах – 1 млрд грн», — сообщил Марченко.

Ранее сообщалось

  • Правительство 14 сентября обязало Госаудитслужбу провести мероприятия государственного контроля использования средств Фонда борьбы с коронавирусом.
  • Мониторинг использования средств Фонда #covid-19# проводит Министерство финансов.

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