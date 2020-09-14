Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд гривен на ремонт дорог, - Марченко

Это на 20,7 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение расходов на дорожную инфраструктуру на 20,7 млрд гривен по сравнению с госбюджетом 2020 года.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает "Цензор.НЕТ".

"Дорожная инфраструктура: по сравнению с этим годом предполагается рост на 20,7 млрд гривен. Кроме прямых расходов из госбюджета, мы предполагаем направление значительного объема госгарантий именно на эту сферу", - сказал он, представляя проект госбюджета.

Марченко также заявил, что общие расходы на сферу дорожного хозяйства в бюджете на 2021 год должны достигнуть 150 млрд гривен.

Напомним, Министерство финансов заложило в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

Кроме этого, "Укрзализныця" получит из госбюджета на 2021 год деньги на 100 пассажирских вагонов.

Кабинет Министров на внеочередном заседании 14 сентября одобрил проект государственного бюджета на следующий год. Среди ключевых приоритетов проекта - повышение минимальной зарплаты, качественное образование, доступная медицина, противодействие коронавирусу и вакцинация. Планируется, что Рада рассмотрит проект бюджета на 2021 год в пятницу.