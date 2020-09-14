Суд отказал в иске "Укрэнерго" к ДТЭК по взысканию 426 млн гривен

Исковые требования госпредприятие обосновывало ненадлежащим исполнением со стороны "ДТЭК Западэнерго" условий оплаты оказания услуг по передаче электрической энергии.

Суд отказал в иске "Укрэнерго" к ДТЭК по взысканию 426 млн гривен
Фото: Макс Требухов

Хозяйственный суд Львова отказал "Укрэнерго" в удовлетворении иска к "ДТЭК Западэнерго "о взыскании 425,8 млн гривен.

Решение было принято 17 августа, пишет Finbalance.

Исковые требования государственное предприятие обосновывало ненадлежащим исполнением со стороны "ДТЭК Западэнерго" условий договора о предоставлении услуг по передаче электрической энергии в части оплаты за предоставленные услуги.

В "ДТЭК" отвечали, что оплатили стоимость услуг по передаче электроэнергии, но только в части стоимости услуг, которые были употреблены компанией для собственных нужд.

По мнению компании, "Укрэнерго" не имело права включать объемы импорта/экспорта электроэнергии в объемы услуги, поскольку их включение не предусмотрено условиями заключенного договора".

Суд постановил, что исковые требования "Укрэнерго" являются "необоснованными, не доказанными должным образом и допустимыми доказательствами".

Напомним, что холдинг "ДТЭК" прекратил платить тарифы на передачу электроэнергии при экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах Евросоюза не платят тариф на передачу, а Украина обязалась синхронизировать законодательство с законами ЕС.

Зимой этого года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску "ДТЭК Западэнерго" и приостановил действие постановления НКРЭКУ относительно обязанностей экспортеров платить тариф за передачу электроэнергии.

В июле Шестой апелляционный суд отменил приостановление действия постановления, но Окружной админсуд Киева удовлетворил иск "ДТЭК Западэнерго" и вообще отменил это постановление.

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