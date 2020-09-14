За неделю НБУ купил на межбанке всего $22,5 миллиона

С 7 по 11 сентября Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке всего лишь $22,5 млн по единому курсу. Продавать валюту из резервов не пришлось. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Сколько купили за неделю

Впрочем, за неделю объем покупки валюты увеличился почти вдвое, так как с 31 августа по 4 сентября Нацбанк купил на межбанке всего $11,5 млн.

Таким образом, после последних торгов общая сумма покупки регулятором валюты на межбанке с начала года достигла $4,509 млрд, а продажи – $3,292 млрд. Чистая покупка составила $1,218 млрд.

Итоги предыдущих аукционов

С 25 по 28 августа 2020 года Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $68 млн.

С 10 по 14 августа НБУ купил на межбанковском валютном рынке $223 миллиона.

Еще неделей ранее, с 3-7 августа, Национальный банк купил на межбанке $40 млн. Интервенции по продаже валюты не проводил.

Напомним