Американская компания отказалась поставлять сжиженный газ в Украину

Меморандум с компанией Louisiana Natural Gas Exports был подписан в конце мая.

Американская компания отказалась поставлять сжиженный газ в Украину
Фото: obozrevatel.ua

Американская Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной, который предусматривал долгосрочное поставки сжиженного природного газа (LNG) объемом около 5 млрд кубометров в год.

Эту информацию подтвердила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает "Интерфакс-Украина".

"Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было", - сказала она.

Глава Минэнергетики уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

Напомним, Кабмин в конце мая 2020 года одобрил меморандум о сотрудничестве с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.

Согласно данным, которые обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, документ предусматривает ежегодный объем поставок LNG около 5,5 млрд кубометров, а его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.

Меморандум, в частности, предусматривал строительство нового газопровода между газовым узлом Германовице (Польша) и Бильче-Волицким ПХГ. Финансирование проекта могло включать поддержку определенных правительственных учреждений США и Европы.

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