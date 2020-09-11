Американская компания отказалась поставлять сжиженный газ в Украину
Меморандум с компанией Louisiana Natural Gas Exports был подписан в конце мая.
Американская Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной, который предусматривал долгосрочное поставки сжиженного природного газа (LNG) объемом около 5 млрд кубометров в год.
Эту информацию подтвердила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает "Интерфакс-Украина".
"Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было", - сказала она.
Глава Минэнергетики уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.
Напомним, Кабмин в конце мая 2020 года одобрил меморандум о сотрудничестве с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.
Согласно данным, которые обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, документ предусматривает ежегодный объем поставок LNG около 5,5 млрд кубометров, а его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.
Меморандум, в частности, предусматривал строительство нового газопровода между газовым узлом Германовице (Польша) и Бильче-Волицким ПХГ. Финансирование проекта могло включать поддержку определенных правительственных учреждений США и Европы.