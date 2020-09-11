АМКУ разрешил победителю торгов приобрести киевский отель "Днепр"

Комитет не обнаружил нарушений и угроз влияния заявленной концентрации на конкуренцию.

Антимонопольный комитет Украины рассмотрел заявление о предоставлении разрешения обществу с ограниченной ответственностью "Смартленд" на приобретение акций ЧАО "Гостиница "Днепр".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Комитет установил, что участники концентрации осуществляют деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости в пределах города Киева . Их совокупная доля на указанном рынке незначительна; заявленная концентрация не влияет на конкуренцию на рынке гостиничных услуг, поскольку покупатель не осуществляет деятельности на указанном рынке. При этом доля ЧАО "Гостиница "Днепр" на рынке гостиничных услуг в пределах города Киева также незначительна; финансирование концентрации будет происходить за счет кредитных средств, предоставленных банковскими учреждениями.

Отмечается, что согласно статье 49 Закона "О банках и банковской деятельности" банк обязан при предоставлении кредитов соблюдать основные принципы кредитования, в том числе проверять кредитоспособность заемщиков и наличие обеспечения кредитов, придерживаться установленных Национальным банком Украины требований относительно концентрации рисков.

Антимонопольный комитет с участием Государственной службы финансового мониторинга и Службы безопасности осуществил проверку информации, предоставленной участниками концентрации. По результатам рассмотрения заявления АМКУ не обнаружил угроз влияния заявленной концентрации на конкуренцию на товарных рынках Украины и не установил оснований для ее запрета.

"Учитывая изложенное, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Смартленд» на приобретение акций частного акционерного общества «Гостиница «Днепр»", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июля Фонд госимущества провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр" - отель продали за 1 млрд 111 млн 222 тысячи 22 гривны ООО "Смартленд". Согласно условиям конкурса, после продажи отель должен сохранить слово "Днепр" в названии и категорию не ниже "четырех звезд". Также инвестор обязан сохранить коллектив отеля.

Президент Владимир Зеленский отметил, что стоимость отеля превзошла все ожидания, ведь она в 14 раз выше начальной цены.