Минфин США оштрафовал «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкций

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas заключила соглашение с Минфином США о выплате $583,1 тыс. за нарушение санкционного режима против РоSSии, который был введен после оккупации Крыма. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства, передает Укринформ.

Минфин США оштрафовал «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкций
Фото: uatv.ua

Что это значит

Согласно заключенному соглашению, дочерняя компания Deutsche Bank выплатит $157 500 за проведенный платеж 2015 года на сумму около $29 миллионов, в котором хранился экономический интерес кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, связанного с роSSийским бизнесменом Геннадием Тимченко. На тот момент компания уже была внесена в санкционный список США.

В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее, когда был проведен платеж, связанный с серией закупок мазута.

Также Deutsche Bank Trust Company Americas согласилась выплатить $425 600 за 61 транзакцию на общую сумму в $276 749,90, сделанную также в 2015 году в пользу ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк». К тому времени банк уже находился под американскими санкциями за его работу в оккупированном Крыму.

Напомним

  • В марта 2014 года ЕС ввел санкции против РоSSии в связи с аннексией Крыма и нарушением территориальной целостности Украины. После этого санкции неоднократно продлевали, а список — расширяли.
  • Ограничительные меры заключаются в замораживании финансовых активов в странах ЕС и запрете на въезд на территорию ЕС лицам из санкционного списка.

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