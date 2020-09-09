Курс валют в Киеве: 9 сентября 2020 года

Курс валют в Киеве: 9 сентября 2020 года

Сегодня, 9 сентября 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,80 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,65 гривен за доллар, продажи – 27,85 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,73 гривен/доллар, продажа – 27,77 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 32,37 гривен за евро, продажи – 32,87 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 32,64 гривен/евро, продажа – 32,70 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,00 гривен за 10 рублей, продажи – 3,75 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,63 гривен за 10 рублей, продажа – 3,67 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Сергей Албул, КиевВласть

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