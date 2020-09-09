Вьетнам успешно наращивает экспорт и импорт стали

По данным Vietnam Steel Association (VSA), в августе объем импорта стальной продукции в страну составил около 1,6 млн т, что на 25% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года.



Всего за восемь месяцев вьетнамские компании ввезли из-за рубежа более 9,7 млн т стали, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Основными поставщиками стальной продукции в страну по-прежнему выступают Китай , Япония и Южная Корея.



Одновременно вьетнамские компании наращивают экспорт стали. В августе его объем достиг 950 тыс. т, что почти вдвое больше, чем в августе 2019 г.



В целом за восемь месяцев объем внешних поставок стальной продукции достиг 5,74 млн т. Это на 31,9% больше, чем в тот же период прошлого года. Основной прирост был достигнут за счет многократного расширения поставок стальной продукции (преимущественно, заготовки) в Китай .



