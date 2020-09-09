Вьетнам успешно наращивает экспорт и импорт стали

Вьетнам успешно наращивает экспорт и импорт стали

По данным Vietnam Steel Association (VSA), в августе объем импорта стальной продукции в страну составил около 1,6 млн т, что на 25% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года.

Всего за восемь месяцев вьетнамские компании ввезли из-за рубежа более 9,7 млн т стали, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Основными поставщиками стальной продукции в страну по-прежнему выступают Китай, Япония и Южная Корея.

Одновременно вьетнамские компании наращивают экспорт стали. В августе его объем достиг 950 тыс. т, что почти вдвое больше, чем в августе 2019 г.

В целом за восемь месяцев объем внешних поставок стальной продукции достиг 5,74 млн т. Это на 31,9% больше, чем в тот же период прошлого года. Основной прирост был достигнут за счет многократного расширения поставок стальной продукции (преимущественно, заготовки) в Китай.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Суд избрал меру пресечения основателю B2B JewelryСуд избрал меру пресечения основателю B2B Jewelry
В суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларовВ суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларов
Блок рекламы


Похожие новости
ArcelorMittal повысила производство упаковочной сталиArcelorMittal повысила производство упаковочной стали
Увеличение спроса в Индии привело к снижению экспорта прокатаУвеличение спроса в Индии привело к снижению экспорта проката
В ближайшие годы Азия может резко нарастить мощности по выпуску сталиВ ближайшие годы Азия может резко нарастить мощности по выпуску стали
В США никак не могут определиться с импортом труб из УкраиныВ США никак не могут определиться с импортом труб из Украины
Украина экспортировала 8 млн тонн зерна нового урожаяУкраина экспортировала 8 млн тонн зерна нового урожая
Завод Фирташа оспаривает отказ МКМТ вводить квоты на импорт удобренийЗавод Фирташа оспаривает отказ МКМТ вводить квоты на импорт удобрений
Вьетнамская Hoa Phat Group запустила третью домнуВьетнамская Hoa Phat Group запустила третью домну
Украина ввела единую квоту на импорт серной кислотыУкраина ввела единую квоту на импорт серной кислоты
Вьетнамские металлурги требуют введения пошлин на прокат из КитаяВьетнамские металлурги требуют введения пошлин на прокат из Китая
В июле Турция сократила экспорт сталиВ июле Турция сократила экспорт стали
Последние новости
Подгружаем последние новости