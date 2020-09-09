ArcelorMittal повысила производство упаковочной стали

Как сообщает Yieh.com, компания ArcelorMittal, крупнейший поставщик консервной и упаковочной стали в Европе, ускорила производство, так что теперь она может снабжать свои отрасли переработки и сбыта.



Компания заявила, что изоляция привела к серьезным сбоям в цепочке поставок продуктов питания, что в значительной степени стимулировало мировой спрос на консервы. Таким образом, промышленность по производству стальной упаковки показала лучшие результаты по сравнению с любыми другими отраслями производства стали.



Руководители компании ArcelorMittal считали, что покупатели предпочитают местных поставщиков упаковочной стали, потому что у них больше преимуществ по сравнению с зарубежными поставщиками, например, более короткие сроки поставки и более гибкий подход.



Перед лицом внезапных изменений ArcelorMittal должна быстро настроить производственную линию для удовлетворения нового спроса.



