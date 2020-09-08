Forbes: Состояние Трампа сократилось за год на $600 миллионов

Основной актив Трампа — это недвижимость, а стоимость офисных зданий и отелей обрушилась из-за низкого спроса.
С тех пор, как Трамп стал президентом США, его состояние сократилось примерно на $1 млрд — в рейтинге богатейших американцев 2016 года его капитал был оценен в $3,7 млрд.
Самое большое падение стоимости за год показал гольф-клуб Трампа National Doral в Майами — на $114 млн. Сейчас он стоит лишь $28 млн. Одно из любимых полей для гольфа Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде — единственный из принадлежащих ему гольф-клубов, который с прошлого сентября подорожал на $10 млн.
Существенно подешевела недвижимость в Нью-Йорке, входящая в портфель президента США.
Так, здание по адресу дом 1290 по 6-й авеню на Манхэттене, в котором Трампу принадлежат 30% офисного и торгового пространства, потеряло в цене $109 млн.
На $70 млн подешевела Trump Tower, примерно на $65 млн — здание по адресу Уолл-стрит, дом 40, которое в лизинге у Трампа до 2059 года.
На $34 млн снизилась стоимость соседнего с Trump Tower здания, а на $32 млн — башни Trump Park Avenue, в которой президент владеет 17 кондоминиумами и торговым пространством. На несколько миллионов в Нью-Йорке подешевели еще здания Trump Parc, Trump Plaza и Trump International Hotel & Tower. Подорожала только башня Trump World Tower — на $2 млн.
За пределами Нью-Йорка сильнее всего потерял в цене Trump International Hotel в Вашингтоне, в котором у Трампа в лизинге находится 77%, — минус $66 млн.
Примерно вполовину меньше подешевело здание 555 по Калифорния-стрит в Сан-Франциско, Трампу в нем принадлежат 30%.
На $13 млн снизилась стоимость Trump International Hotel & Tower в Чикаго, на $10 млн — Trump International Hotel в Лас-Вегасе.
Отельный бизнес Трампа подешевел на $24 млн, сейчас он оценивается в $56 млн.
Личная недвижимость Трампа прошедший год пережила по-разному. Стоимость жилья в Бедфорде, штат Нью-Йорк, и домов в Вирджинии не изменилась, а вот пентхаус в Trump Tower в Нью-Йорке подешевел вместе с самим небоскребом — на $9 млн. Два самолета и три вертолета Трампа потеряли в цене $8 млн.
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