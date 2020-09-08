Forbes: Состояние Трампа сократилось за год на $600 миллионов

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на $600 млн за год.

Forbes: Состояние Трампа сократилось за год на $600 миллионов
Фото: finance.24tv.ua

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на $600 млн за год, подсчитал американский Forbes.

Издание опубликовало ежегодный рейтинг 400 богатейших американцев, в котором Трамп опустился на 64 строчки в сравнении со списком 2019 года — на 339-е место.

Потери Трампа

Трамп потерял почти 20% своего капитала, который при составлении рейтинга был оценен в $2,5 млрд.

Главная причина — коронавирус.

Основной актив Трампа — это недвижимость, а стоимость офисных зданий и отелей обрушилась из-за низкого спроса.

С тех пор, как Трамп стал президентом США, его состояние сократилось примерно на $1 млрд — в рейтинге богатейших американцев 2016 года его капитал был оценен в $3,7 млрд.

Самое большое падение стоимости за год показал гольф-клуб Трампа National Doral в Майами — на $114 млн. Сейчас он стоит лишь $28 млн. Одно из любимых полей для гольфа Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде — единственный из принадлежащих ему гольф-клубов, который с прошлого сентября подорожал на $10 млн.

Существенно подешевела недвижимость в Нью-Йорке, входящая в портфель президента США.

Так, здание по адресу дом 1290 по 6-й авеню на Манхэттене, в котором Трампу принадлежат 30% офисного и торгового пространства, потеряло в цене $109 млн.

На $70 млн подешевела Trump Tower, примерно на $65 млн — здание по адресу Уолл-стрит, дом 40, которое в лизинге у Трампа до 2059 года.

На $34 млн снизилась стоимость соседнего с Trump Tower здания, а на $32 млн — башни Trump Park Avenue, в которой президент владеет 17 кондоминиумами и торговым пространством. На несколько миллионов в Нью-Йорке подешевели еще здания Trump Parc, Trump Plaza и Trump International Hotel & Tower. Подорожала только башня Trump World Tower — на $2 млн.

За пределами Нью-Йорка сильнее всего потерял в цене Trump International Hotel в Вашингтоне, в котором у Трампа в лизинге находится 77%, — минус $66 млн.

Примерно вполовину меньше подешевело здание 555 по Калифорния-стрит в Сан-Франциско, Трампу в нем принадлежат 30%.

На $13 млн снизилась стоимость Trump International Hotel & Tower в Чикаго, на $10 млн — Trump International Hotel в Лас-Вегасе.

Отельный бизнес Трампа подешевел на $24 млн, сейчас он оценивается в $56 млн.

Личная недвижимость Трампа прошедший год пережила по-разному. Стоимость жилья в Бедфорде, штат Нью-Йорк, и домов в Вирджинии не изменилась, а вот пентхаус в Trump Tower в Нью-Йорке подешевел вместе с самим небоскребом — на $9 млн. Два самолета и три вертолета Трампа потеряли в цене $8 млн.

Ранее сообщалось

  • Экономические хозяева мира потеряли более $400 млрд. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на новый отчет составителя списка богатств Hurun Research. Это означает, что во время этого кризиса «испарились» все заработки самых богатых людей мира за последние 2,5 года.
  • Украинский олигарх Ринат Ахметов за год потерял $3,6 миллиарда, вследствие чего опустился на 600 позиций в рейтинге Forbes.

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