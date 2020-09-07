Курс евро в РоSSии превысил 90 рублей впервые с 2016 года

7 сентября курс евро поднялся выше 90 роSSийских рублей впервые с 12 февраля 2016 года. Доллар торгуется выше 76 рублей впервые с 22 апреля. Об этом сообщает Интерфакс.

Курс евро в РоSSии превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Фото: segodnya.ua

Курс евро составил 90,035 руб. в 13:03, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 76,1125 руб., подорожав на 68 копеек.

По мнению экспертов, рубль заметно дешевеет к доллару и евро на тонком рынке из-за выходного дня в США, где отмечается День труда.

Негативные настроения игроков рынка обусловлены опасениями расширения антироSSийских санкций в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, последними новостями на эту тему и падением цен на нефть.

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