Проект госбюджета-2021 предусматривает дефицит в 6% ВВП — Шмыгаль

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в 6% ВВП. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ЭП.

Проект госбюджета-2021 предусматривает дефицит в 6% ВВП — Шмыгаль
Фото: epravda.com.ua

Плановый дефицит

«Плановый пока что показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6% ВВП», – сказал Шмыгаль на «Форуме МСП. Перезагрузка».

По его словам, проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста на 4,7% ВВП.

Текущие показатели дефицита

  • Доходы госбюджета за январь-июль достигли 588,5 млрд грн, в том числе по общему фонду — 508,9 млрд грн при плане в 541,3 млрд грн.
  • Расходы за указанный период достигли 636,9 млрд грн, в том числе по общему фонду — 566,5 млрд грн при запланированных 586,3 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета в январе-июле 2020 года составил 51,2 млрд грн, в том числе по общему фонду — 57 млрд грн при плане в 100,8 млрд грн.

Ранее сообщалось

  • За первое полугодие 2020 года госбюджет получил 519,45 млрд грн, что на 6,2% меньше плана.
  • Ранее Шмыгаль заверил, что «никакой» дыры «в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.
  • 25 августа Рада приняла законопроект №3963 с изменениями в госбюджет-2020 года, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября этого года. По словам министра финансов, рост зарплаты повысит поступления в бюджет.

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