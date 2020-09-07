Проект госбюджета-2021 предусматривает дефицит в 6% ВВП — Шмыгаль

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в 6% ВВП . Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ЭП.

Фото: epravda.com.ua

Плановый дефицит

«Плановый пока что показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6% ВВП », – сказал Шмыгаль на «Форуме МСП. Перезагрузка».

По его словам, проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста на 4,7% ВВП .

Текущие показатели дефицита

Доходы госбюджета за январь-июль достигли 588,5 млрд грн, в том числе по общему фонду — 508,9 млрд грн при плане в 541,3 млрд грн.

Расходы за указанный период достигли 636,9 млрд грн, в том числе по общему фонду — 566,5 млрд грн при запланированных 586,3 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета в январе-июле 2020 года составил 51,2 млрд грн, в том числе по общему фонду — 57 млрд грн при плане в 100,8 млрд грн.

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