Испания вводит дополнительные мощности по выпуску проката

Испанская металлотрейдерская и металлообрабатывающая компания Network Steel Resources (NSR) начала работы по установке линии непрерывного травления на строящемся центре по переработке листового проката в г. Леон на севере Испании .



Компания, начавшая свой бизнес в 2002 г. с металлоторговли и располагающая заводом по производству оцинкованного проката в Бургосе, приобрела площадку в Леоне в 2018 г. у датского изготовителя ветротурбин Vestas. Инвестиции в перепрофилирование предприятия оцениваются в 130 млн. евро.



Как заявил генеральный директор Network Steel Оскар Хеч, линия по травлению должна быть введена в строй в начале 2021 г. После этого на предприятии начнется установка стана холодной прокатки и линии цинкования. Их планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 г.



Производственная мощность нового предприятия составит 200 тыс. т в год, а затем ее предполагается увеличить до 520 тыс. т в год.



