Сумму гарантирования вкладов хотят повысить до 600 тысяч — НБУ

Совет по финстабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это позволит повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сумму гарантирования вкладов хотят повысить до 600 тысяч — НБУ
Фото: flickr.com

Долги Фонда

ФГВФЛ для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков вынужден был привлекать кредиты от правительства и НБУ.

На сегодня задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд гривен и проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года.

После значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов.

«Поддержанный Советом сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тысяч гривен после осуществления реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда. Для имплементации этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство», — говорится в сообщении.

Напомним

По состоянию на 1 января 2020 сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,440 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8%) больше, чем год назад.

По данным фонда, полностью защищенные вклады (до 200 тысяч грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, составляет 204,240 млрд

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагал провести первое повышение гарантированной суммы в 2019 году, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

По итогам 2019 Фонд сообщил, что почти завершил ликвидацию последствий банковского кризиса. Сумма поступлений от продажи и управления активами банков-банкротов — 46 млрд грн.

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