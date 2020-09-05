Тернопольских фискалов подозревают в присвоении 60 тонн контрафактного алкоголя

Восьмерых должностных лиц Государственной фискальной службы Тернопольщины подозревают в присвоении 60 тонн контрафактного алкоголя, изъятого в рамках уголовных производств. Об этом сообщили в МВД .

Среди подозреваемых руководитель управления, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор.

"Подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, вопреки судебному решению о передаче на технологическую переработку изъятых в рамках уголовных производств фальсифицированных алкогольных напитков и спирта специализированному госпредприятию, передали 60 тонн продукции на уничтожение частному предприятию", - говорится в сообщении.

Согласно заключению экономической экспертизы, за технологическую переработку государственный бюджет недополучил более 120 тысяч гривен

Должностным лицам сообщили о подозрении по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.2 ст.382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, один из руководителей налоговой милиции Тернопольщины попался на взятке в 1 млн гривен. Чиновник вместе с подчиненным требовали деньги за смягчение наказания предпринимателю за неуплату налогов.