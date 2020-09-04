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2020-09-04
Forbes назвал лучший украинский город для ведения бизнеса
Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине по версии Forbes. Рейтинг опубликован в сентябрьском выпуске журнала, передает Liga.net.
Фото: itinery.com.ua
Что учитывает рейтинг
Как отмечают авторы рейтинга, он составлен для того, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Оценивалась привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 тысяч человек.
Ивано-Франковск (население 263 000 человек) набрал 720 баллов по 10 критериям:
- прозрачность городской власти – 69 баллов;
- деловая активность – 70 баллов;
- рейтинг Doing Business – 88 баллов;
- покупательная способность – 51 балл;
- транспортное сообщение – 36 баллов;
- безопасность – 80 баллов, образование – 69 баллов;
- восприятие города жителями — 86 баллов;
- миграционная притягательность – 85 баллов;
- экологическая ситуация – 86 баллов из 100.
В топ-10 вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.
Ранее сообщалось
- Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business 2020 и заняла 64 место среди 190 стран.
- В июле премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что в 2021 году Украина может подняться в рейтинге Doing Business как минимум на 10 позиций. Министерство экономики считает, что прогресс Украины в Doing Business 2021 будет плюс 20 позиций.
- Однако в конце августа Всемирный банк перенес на неопределенный срок публикацию рейтинга Doing Business, обнаружив нарушения при сборе и изменении данных.