Forbes назвал лучший украинский город для ведения бизнеса

Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине по версии Forbes. Рейтинг опубликован в сентябрьском выпуске журнала, передает Liga.net.

Forbes назвал лучший украинский город для ведения бизнеса
Фото: itinery.com.ua

Что учитывает рейтинг

Как отмечают авторы рейтинга, он составлен для того, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Оценивалась привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 тысяч человек.

Ивано-Франковск (население 263 000 человек) набрал 720 баллов по 10 критериям:

  • прозрачность городской власти – 69 баллов;
  • деловая активность – 70 баллов;
  • рейтинг Doing Business – 88 баллов;
  • покупательная способность – 51 балл;
  • транспортное сообщение – 36 баллов;
  • безопасность – 80 баллов, образование – 69 баллов;
  • восприятие города жителями — 86 баллов;
  • миграционная притягательность – 85 баллов;
  • экологическая ситуация – 86 баллов из 100.

В топ-10 вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.

Ранее сообщалось

  • Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business 2020 и заняла 64 место среди 190 стран.
  • В июле премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что в 2021 году Украина может подняться в рейтинге Doing Business как минимум на 10 позиций. Министерство экономики считает, что прогресс Украины в Doing Business 2021 будет плюс 20 позиций.
  • Однако в конце августа Всемирный банк перенес на неопределенный срок публикацию рейтинга Doing Business, обнаружив нарушения при сборе и изменении данных.


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