Forbes назвал лучший украинский город для ведения бизнеса

Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине по версии Forbes. Рейтинг опубликован в сентябрьском выпуске журнала, передает Liga.net.

Фото: itinery.com.ua

Что учитывает рейтинг

Как отмечают авторы рейтинга, он составлен для того, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Оценивалась привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 тысяч человек.

Ивано-Франковск (население 263 000 человек) набрал 720 баллов по 10 критериям:

прозрачность городской власти – 69 баллов;

деловая активность – 70 баллов;

рейтинг Doing Business – 88 баллов;

покупательная способность – 51 балл;

транспортное сообщение – 36 баллов;

безопасность – 80 баллов, образование – 69 баллов;

восприятие города жителями — 86 баллов;

миграционная притягательность – 85 баллов;

экологическая ситуация – 86 баллов из 100.

В топ-10 вошли Винница, Львов, Киев , Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.

Ранее сообщалось