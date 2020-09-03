ГНС четвертый месяц подряд перевыполняет план сбора налогов

Государственная налоговая служба собрала в августе на 14 млрд грн больше налогов, чем было запланировано на указанный месяц. Это уже четвертый месяц кряду, когда налоговая перевыполняет индикативные показатели, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Предыдущие показатели

В мае сумма сбора налогов превысила индикативный показатель на 3,6 млрд грн, в июне – на 6,4 млрд грн, июле – на 5,6 млрд грн.

За счет чего выросли сборы

Налоговая служба увеличила сборы за счет сокращения невыполнения плановых показателей доходов общего фонда госбюджета, которые накопились за первые четыре месяца года: с 44,2 млрд грн (на 1 мая) до 18,4 млрд (на 1 сентября).

Также перевыполнение плана стало возможным благодаря увеличению дополнительных поступлений от НДС в августе на сумму 9,2 млрд грн.

«Таким образом, в мае-августе не только ликвидировано отставание от плановых показателей, допущенное в январе-апреле на сумму 11,7 млрд грн, но и достигнуто перевыполнение индикатива за январь-август: плюс 17,8 млрд грн», — говорится в сообщении.

Такая позитивная динамика является результатом борьбы с налоговыми злоупотреблениями, теневыми схемами и «скрутками», объясняет Кабмин.

Напомним