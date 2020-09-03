Президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн гривен при строительстве ЖК

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении в присвоении 50 млн гривен финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика".

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева .

"Установлено, что в июне 2018 г. подозреваемый, находясь в должности главы правления АО АКБ "АРКАДА", вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управителем которых является АО АКБ «АРКАДА»", - говорится в сообщении.

Так, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, не связанных с банком и подконтрольных непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены 50 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Президент банка "Аркада" - Константин Паливода. По состоянию на 1 июня 2020 года он опосредованно владел 74,8% акций финучреждения.

Напомним, что на основании решения правления Национального банка от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.