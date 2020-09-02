НБУ определил методику оценки муниципальных облигаций как возможного залога по кредитам рефинанса

Национальный банк утвердил подход к определению справедливой стоимости муниципальных облигаций, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования. Об этом сообщила пресс служба НБУ.

НБУ определил методику оценки муниципальных облигаций как возможного залога по кредитам рефинанса
Фото: gordonua.com

Как их будут оценивать

Оценивать муниципальные облигации будут с учетом присущего им кредитного риска, который соответствует жестким ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Украины.

Для более точного расчета справедливой стоимости ценных бумаг Нацбанк усовершенствовал подход к учету рыночных преобразований в кривых бескупонной доходности ОВГЗ.

В частности, период выборки данных был уменьшен с 45 до 15 рабочих дней. Также в выборку были включены договоры, заключенные на первичном рынке, если размещение государственных облигаций произошло между двумя и более участниками.

Для чего используют муниципальные облигации

Для смягчения влияния коронавируса на экономику и банковскую систему Национальный банк расширил сроки рефинасирования банков и перечень приемлемого залога, в который вошли, в частности, и муниципальные облигации.

Эти ценные бумаги также разрешили использовать для проведения банками операций репо с Национальным банком.

Решение о включении муниципальных облигаций в залоговый пул или утверждение в качестве предмета репо будет принимать отдельным решением Правления Нацбанка после проведения анализа активов.

Включение муниципальных облигаций к залогам по кредитам рефинансирования направлено на то, чтобы расширить инструментарий банков по регулированию собственной ликвидности, а также способствовать развитию региональных инфраструктурных проектов и рынка ценных бумаг в целом.

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