Впервые за 30 лет экономика Австралии свалилась в рецессию

Впервые за 30 лет экономика Австралии свалилась в рецессию

Во II квартале экономика Австралии упала на 7% к первому кварталу, свидетельствуют данные Бюро статистики страны. В предыдущем квартале снижение составило 0,3%. Таким образом, Австралия вошла в рецессию впервые за 30 лет, пишет Trading Economics.

Квартальное падение ВВП стало максимальным с начала наблюдений в 1959 году. Аналитики ожидали меньшего сокращения показателя - на 5,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В годовом выражении ВВП Австралии снизился на 6,3%.

Потребительские расходы в минувшем квартале упали на 12,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами (в первом квартале они снизились на 1,2%). При этом расходы на услуги рухнули на 17,6%.

Инвестиции бизнеса уменьшились на рекордные с четвертого квартала 2000 года 4,9% после снижения на 0,5% тремя месяцами ранее.

В то же время госрасходы увеличились на максимальные с четвертого квартала 1995 года 2,9% после подъема на 2,1% кварталом ранее.

Объем импорта товаров и услуг во втором квартале рухнул на 12,9% (после снижения на 6,7%), тогда как экспорт упал на 6,7% (после сокращения на 4,4%).

МинПром по материалам Интерфакс

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