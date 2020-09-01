ФГВФЛ начал выплаты бизнес-клиентам ВТБ Банка
ФГВФЛ начал проводить расчеты с кредиторами седьмой очереди – бизнесом и другими юридическими лицами – ликвидированного ВТБ Банка. Об этом
Что говорят в Фонде
В то же время Фонд проводит выплаты вкладчикам гарантированного возмещения средств. Только в течение первой недели после начала выплат в декабре 2018 года через автоматизированную систему вкладчики получили почти половину общей суммы гарантированного возмещения.
По состоянию на 1 августа 2020 вкладчики банка получили 828,2 млн грн (88,3% от общей суммы возмещения). Выплаты гарантированного возмещения продолжаются, говорят в Фонде.
Сколько всего выплатили банки
Всего банки под управлением Фонда выплатили своим кредиторам в июле 2020 года 796 млн грн.
Внеочередные выплаты Нацбанку за отчетный период провели КБ Надра (205 млн грн) и Дельта Банк (37 млн грн).
С начала года Фонд удовлетворил требования кредиторов на сумму 6,1 млрд грн. Из них 3,4 млрд грн – внеочередные выплаты.
Предыстория
- В декабре 2018 года НБУ объявил ВТБ Банк неплатежеспособным. Причиной стало отсутствие реальных действий со стороны собственников банка для улучшения его ликвидности и финансового состояния после причисления к категории проблемных.
- По состоянию на 1 августа 2020 года вкладчики ВТБ Банк получили 828,2 млн грн (88,3% от общей суммы возмещения).
- В декабре 2018 года у АО ВТБ Банк, дочки роSSийской группы компаний ВТБ была отозвана лицензия на банковскую деятельность.
- 27 декабря Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу пул активов ВТБ банка со стартовой ценой 377 млн грн (минимальная цена — 75 млн грн). В рамках голландского аукциона выставлены 25 кредитов юридических лиц на общую сумму 1 778 млн грн.