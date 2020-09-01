ФГВФЛ начал выплаты бизнес-клиентам ВТБ Банка

ФГВФЛ начал проводить расчеты с кредиторами седьмой очереди – бизнесом и другими юридическими лицами – ликвидированного ВТБ Банка. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фото: epravda.com.ua

Что говорят в Фонде

В то же время Фонд проводит выплаты вкладчикам гарантированного возмещения средств. Только в течение первой недели после начала выплат в декабре 2018 года через автоматизированную систему вкладчики получили почти половину общей суммы гарантированного возмещения.

По состоянию на 1 августа 2020 вкладчики банка получили 828,2 млн грн (88,3% от общей суммы возмещения). Выплаты гарантированного возмещения продолжаются, говорят в Фонде.

Сколько всего выплатили банки

Всего банки под управлением Фонда выплатили своим кредиторам в июле 2020 года 796 млн грн.

Внеочередные выплаты Нацбанку за отчетный период провели КБ Надра (205 млн грн) и Дельта Банк (37 млн грн).

С начала года Фонд удовлетворил требования кредиторов на сумму 6,1 млрд грн. Из них 3,4 млрд грн – внеочередные выплаты.

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