Госбанки сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 миллиарда — Министерство финансов

Банки государственного сектора продолжают уменьшать портфель неработающих кредитов. По итогам I полугодия текущего года объем NPL сократился на 6,1 млрд грн до 391 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора снизилась до 63,1%. Об этом говорится в отчете Министерства финансов.

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Где наибольший объем неработающих кредитов

В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.

Реструктуризация NPL

В первом полугодии 2020 банками государственного сектора было проведено реструктуризаций NPL на сумму 14 млрд грн, сокращен объем просроченной задолженности на 2,6 млрд грн, списано 26 млрд грн неработающих кредитов за счет резервов.

Для снижения доли проблемных кредитов банки государственного сектора также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.

Иски банков

По состоянию на 1 июля 2020 в судах находились более 57 000 исков банков на совокупную сумму 38 млрд грн. В первом полугодии было подано 29 000 новых исков в суд на сумму около 10 млрд гривен.

По 54 тысячам дел было вынесено решение о взыскании в пользу государственных банков 8 млрд гривен. Было открыто 164 000 исполнительных производств на общую сумму 72 млрд грн.

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Что такое NPL

NPL (non performing loans — просроченные кредиты) — объем кредитов в кредитном портфеле банка, по которым не выполняются условия кредитного договора. Как правило кредиты попадают в NPL после того, как просрочка платежей по ним превышает определенный срок, обычно 90 дней.