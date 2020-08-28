Власти Бразилии требуют от Vale 5 млрд долл за экологическую катастрофу

Власти Бразилии требуют от Vale 5 млрд долл за экологическую катастрофу

Бразильская прокуратура и администрация штата Минас-Жерайс обратились в суд с требованием наложить арест на активы горнодобывающей корпорации Vale на общую сумму в 26,7 млрд. реалов (4,78 млрд долл.) в обеспечение гражданского иска против компании.

Судебное дело против Vale было открыто в январе 2019 г. после того как прорыв дамбы хвостохранилища железорудного комбината Brumadinho привел к гибели не менее 270 человек.

Объем материального и морального ущерба, нанесенного этой катастрофой, оценивается в 28 млрд. реалов (5,01 млрд долл.). При этом подчеркивается, что примерно такая сумма была направлена Vale на выплату дивидендов в 2018 г. По словам представителей прокуратуры, затратив небольшую часть от нее на укрепление дамб, компания могла бы предотвратить катастрофу.

В настоящее время Vale заморозила порядка 1,9 млрд долл. в виде гарантий и обеспечения выплат по искам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Блок рекламы


Похожие новости
Rolls-Royce Group сообщила о рекордных 5 млрд фунтов убытковRolls-Royce Group сообщила о рекордных 5 млрд фунтов убытков
За полгода Энергоатом недосчитался 10 млрд грнЗа полгода Энергоатом недосчитался 10 млрд грн
АМКР потратит 700 млн долл. на крупные проекты с экологической составляющейАМКР потратит 700 млн долл. на крупные проекты с экологической составляющей
К осени газ в Европе преодолел планку в 100 долл. за тысячу кубовК осени газ в Европе преодолел планку в 100 долл. за тысячу кубов
Интерпайп выкупил евробонды-2024 на 97 млн долл.Интерпайп выкупил евробонды-2024 на 97 млн долл.
Совет ЕС распределил 80 млрд евро помощиСовет ЕС распределил 80 млрд евро помощи
ВР разрешила правительству занять у Евросоюза 1,2 млрд евро на 10-15 лет под жесткие условия внешнего контроляВР разрешила правительству занять у Евросоюза 1,2 млрд евро на 10-15 лет под жесткие условия внешнего контроля
Турция нашла в Черном море месторождение газа на 320 млрд кубометровТурция нашла в Черном море месторождение газа на 320 млрд кубометров
Шмыгаль: 300 млрд грн дефицита в бюджете – это не дыраШмыгаль: 300 млрд грн дефицита в бюджете – это не дыра
На программы по реставрации и реконструкции культурных объектов нужно 55 млрд грн на 4 года, - министр культурыНа программы по реставрации и реконструкции культурных объектов нужно 55 млрд грн на 4 года, - министр культуры
Последние новости
Подгружаем последние новости