Власти Бразилии требуют от Vale 5 млрд долл за экологическую катастрофу

Бразильская прокуратура и администрация штата Минас-Жерайс обратились в суд с требованием наложить арест на активы горнодобывающей корпорации Vale на общую сумму в 26,7 млрд. реалов (4,78 млрд долл.) в обеспечение гражданского иска против компании.



Судебное дело против Vale было открыто в январе 2019 г. после того как прорыв дамбы хвостохранилища железорудного комбината Brumadinho привел к гибели не менее 270 человек.



Объем материального и морального ущерба, нанесенного этой катастрофой, оценивается в 28 млрд. реалов (5,01 млрд долл.). При этом подчеркивается, что примерно такая сумма была направлена Vale на выплату дивидендов в 2018 г. По словам представителей прокуратуры, затратив небольшую часть от нее на укрепление дамб, компания могла бы предотвратить катастрофу.



В настоящее время Vale заморозила порядка 1,9 млрд долл. в виде гарантий и обеспечения выплат по искам.

