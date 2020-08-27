Украина поставила в РоSSию более 205 тыс. тонн строительной арматуры

Согласно данным таможенной статистики за первое полугодие 2020 года из Украины в РоSSийскую Федерацию было поставлено более 205 тыс. тонн строительной арматуры. В эти цифры не вошла катанка.



Несмотря на такие объемы, это существенно ниже, чем было в первом полугодии 2019 года – тогда в РоSSию поставили почти вдвое больше металла (арматуры).



РоSSийская сторона со своей стороны показала, что более 46% всего металла завозит именно из Украины. В июне текущего года средняя стоимость украинской металлопродукции на границе с РФ составляла 365 долл. за тонну без учета НДС. В то же время Беларусь поставляла в РФ металл чуть дешевле – 362 доллара за тонну (цена на границе). Также известно, что РВ заняла второе место после Украины по импорту металла в РоSSийскую Федерацию. Третьей по объемам стала Литва – 9,3%, однако стоимость литовского металла несколько выше – около 423 долл. за тонну.



