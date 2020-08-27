Суд отменил решение Киевсовета и возобновил аренду земли под застройку на берегу Днепра
Суд отменил решение Киевсовета от 19 декабря 2019 и признал обновленными договоры аренды двух участков площадью 0,87 га и 0,39 га по ул. Никольско-Слободская, 7-9 в Днепровском районе столицы. Договор восстановлен на тот же срок (5 лет) и на тех же условиях по иску ООО “ЛВ-Холдинг”.
Об этом
В 2007 году Киевсовет изменил целевое назначение этих участков и передал их ООО “ЛВ-Холдинг” в аренду на 5 лет для строительства многофункционального комплекса. При этом были установлены ограничения в использовании участков: на них запрещена застройка (кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных сооружений) в связи с их принадлежностью к 100-метровой прибрежной защитной полосе левого берега реки Днепр и в зоне особого режима застройки (красные линии) .
В 2013 году аренда была восстановлена до 28 января 2019 года. Фирма трижды посылала в Департамент земельных ресурсов КГГА сообщение о возобновлении аренды, однако Департамент отвечал, что отсутствуют основания для этого. В частности, потому что фирма не выполнила условия договора о завершении застройки в трехлетний срок.
19 декабря 2019 года Киевсовет принял решение об отказе в возобновлении аренды “ЛВ-Холдинг”. В суде представитель Киевсовета заявил, что компания, в частности, не соблюдала ограничений в использовании участков. Как заявили в Киевсовете, эта территория входит в границы ландшафтного памятника местного значения “Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр”, что подтверждается выписками из градостроительного кадастра и решением по делу № 826/331/16.
Впрочем, суд с доводами чиновников не согласился. Он пришел к выводу, что договоры аренды участка является обновленными, поскольку:
“ЛВ-Холдинг” по окончании срока действия договоров продолжал пользоваться участками и, как указывает суд, надлежащим образом исполнял свои обязанности;
Киевсовет в течение месяца после окончания срока действия договоров не направил компании возражения о возобновлении аренды, суд квалифицировал это как “молчаливое согласие” на пролонгацию договоров. При этом ссылку на письмо Департамента земельных ресурсов как на возражение суд отклонил, поскольку оно “не содержит возражений в восстановлении договоров аренды земли и было направлено не арендодателем”, то есть не Киевсоветом;
решение Киевсовета от 19 декабря 2019 было принято уже после того, как произошло автоматическое обновление аренды, а потому оно противоречит ч. 6 ст. 33 Закона “Об аренде земли” и нарушает гражданские права и интересы “ЛВ-Холдинга”.
Кроме того, суд пришел к выводу, что указанные участки не входят в достопримечательности местного значения “Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр”, поскольку, как указал суд, эти границы законодательно не определены.
Также суд отклонил доводы о невыполнении компанией условий договора в части соблюдения ограничений в использовании участков. Так, суд заявил, что эти ограничения касаются только их части, а не абсолютно всех участков.
Издание напомнило, что в 2006 году Киевсовет также продал “ЛB-Холдинга” соседний участок площадью 1,49 га на ул. Никольско-Слободской, 7, которую компания в дальнейшем продала фирме “Новая Слободка”.
В 2016 году было начато уголовное производство по факту предоставления Госархстройинспекцией разрешения на строительство в пределах прибрежно-защитной полосы реки Днепр и достопримечательности ландшафта, изменения и повреждения указанной достопримечательности.
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Фото: “Наші Гроші”