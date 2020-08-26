Украина увеличила размер госдолга

Украина увеличила размер госдолга

В июле 2020 года совокупный госдолг Украины вырос на 3,79% в гривне - до 2,355 трл грн, а в долларовом эквиваленте - на 0,04%, до 85,05 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Отмечается, что в июле прямой госдолг в долларовом выражении снизился на 0,23% - до 74,84 млрд долларов, в гривневом - вырос на 3,49%, до 2,072 трлн грн.

При этом, внешний прямой долг в июле в долларах вырос на 2,75% - до 43,12 млрд долларов (в гривне - на 6,61%, до 1,193 трлн грн).

А гарантированный государством долг в июле 2020 увеличился на 5,98% - до 282,55 млрд грн, в долларах - на 2,14%, до 10,2 млрд долларов, в том числе внешний - на 6,72%, до 260,87 млрд грн, в долларах - на 2,84%, до 9,42 млрд долларов.

По данным Минфина, с начала года совокупный госдолг Украины вырос на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 9,96% в гривневом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Программный сбой. НБУ исправил значения курса 20 валютПрограммный сбой. НБУ исправил значения курса 20 валют
Блок рекламы


Похожие новости
Госстат: Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестицийГосстат: Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестиций
Украина снизила экспорт электроэнергии на 20,7%Украина снизила экспорт электроэнергии на 20,7%
Украина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года — прогноз Bank of AmericaУкраина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года — прогноз Bank of America
Украина привлечет 250 миллионов евро внешних кредитов от CargillУкраина привлечет 250 миллионов евро внешних кредитов от Cargill
Из-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угляИз-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угля
Украина рискует отношениями с международными инвесторами, - Американская торговая палатаУкраина рискует отношениями с международными инвесторами, - Американская торговая палата
Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантовУкраина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов
Украина будет качать роSSийский газ по транзиту еще 4,5 годаУкраина будет качать роSSийский газ по транзиту еще 4,5 года
В январе-июле Украина сократила импорт угля на 1,3 млн тоннВ январе-июле Украина сократила импорт угля на 1,3 млн тонн
Украина снизила экспорт нефтепродуктов на 60%Украина снизила экспорт нефтепродуктов на 60%
Последние новости
Подгружаем последние новости