Украина увеличила размер госдолга

В июле 2020 года совокупный госдолг Украины вырос на 3,79% в гривне - до 2,355 трл грн, а в долларовом эквиваленте - на 0,04%, до 85,05 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина.



Отмечается, что в июле прямой госдолг в долларовом выражении снизился на 0,23% - до 74,84 млрд долларов, в гривневом - вырос на 3,49%, до 2,072 трлн грн.



При этом, внешний прямой долг в июле в долларах вырос на 2,75% - до 43,12 млрд долларов (в гривне - на 6,61%, до 1,193 трлн грн).



А гарантированный государством долг в июле 2020 увеличился на 5,98% - до 282,55 млрд грн, в долларах - на 2,14%, до 10,2 млрд долларов, в том числе внешний - на 6,72%, до 260,87 млрд грн, в долларах - на 2,84%, до 9,42 млрд долларов.



По данным Минфина, с начала года совокупный госдолг Украины вырос на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 9,96% в гривневом.

