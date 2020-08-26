Apple откроет свой первый магазин на воде (фото)

Компания Apple в Сингапуре откроет свой первый магазин, расположенный на воде. Об этом передает TheVerge.

Фото: glavnoe.ua

Магазин разместили в сферическом здании в бухте Marina Bay. Ранее здесь с 2011 по 2016 годы работал ночной клуб.

«Здание застеклили с внешней стороны и установили подсветку. Днем новый магазин Marina Bay Sands выглядит как странный космический корабль или какой-то футуристический театр. Ночью он выглядит, как огромный фонарь», — передает издание.