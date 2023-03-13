Auchan подвоює присутність у Росії. Ритейлер відкриває нову мережу магазинів

Французький ритейлер Auchan планує відкрити нову мережу магазинів у Росії, де продаватиметься майже виключно продукція приватних торгових марок. Таким чином компанія подвоїть свою присутність на ринку, який багато інших західних ритейлерів уникають через війну Росії проти України. Про це повідомляє Reuters.

Фото: volynnews.com

«Ашан Ритейл Росія» повідомив, що новий магазин «Мій Ашан» буде пропонувати асортимент близько 900 найменувань, 90% з яких будуть продукти харчування під власними брендами Auchan.

Auchan заявив, що своєю основною місією в Росії є забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.