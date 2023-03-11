Магазини Bershka, Zara та Pull&Bear відкриються в Росії під новими вивісками

Одяг вироблятимуть у Туреччині та Китаї.

Магазини Bershka, Zara та Pull&Bear відкриються в Росії під новими вивісками
© rodnayasvyaz.ru

У Росії планують відновити роботу 240 магазинів одягу Bershka, Zara та Pull&Bear. Але тепер під новими назвами.

Як пише телеграм-канал Mash, Bershka працюватиме під лейблом Ecru. Pull&Bear перейменують на DUB, а Zara стане Maag.

Одяг вироблятиметься на турецьких та китайських заводах. У зв'язку із цим компанії вже оголосили про набір співробітників, пише Mash.

Раніше мережа Stradivarius заявила про відкриття у Росії під новими назвами.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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