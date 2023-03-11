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2023-03-11
Магазини Bershka, Zara та Pull&Bear відкриються в Росії під новими вивісками
Одяг вироблятимуть у Туреччині та Китаї.
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У Росії планують відновити роботу 240 магазинів одягу Bershka, Zara та Pull&Bear. Але тепер під новими назвами.
Як пише телеграм-канал
Одяг вироблятиметься на турецьких та китайських заводах. У зв'язку із цим компанії вже оголосили про набір співробітників, пише Mash.
Раніше мережа Stradivarius заявила про відкриття у Росії під новими назвами.
Оксана Лебедина, ZN.ua