Аукцион ОВГЗ: Минфин привлек в бюджет 894 миллиона

Министерство финансов на аукционах 25 августа привлекло в бюджет 894,4 миллиона грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства в фейсбуке.

Аукцион ОВГЗ: Минфин привлек в бюджет 894 миллиона
Фото: epravda.com.ua

Что предлагал Минфин

Минфин предложил инвесторам два выпуска:

  • гривневых бумаг со сроком обращения 3 месяца
  • долларовых ОВГЗ со сроком погашения 21 октября 2021.

Средневзвешенная доходность осталась неизменной: по трехмесячным гривневым бумагам составила 7%, по 1,2-летним долларовым — 3,5%.

Сколько привлекли в бюджет

От продажи краткосрочных ОВГЗ в бюджет привлечено 78,465 млн грн, от продажи долларовых ОВГЗ — $ 29,786 млн.

По итогам аукционов в госбюджет привлечено 894 млн 443 тыс. 488,17 грн в эквиваленте.

Напомним

18 августа Минфин привлек в бюджет 2,5 млрд грн от размещения ОВГЗ в гривне и долларах.

В ходе аукционов 11 августа Минфин разместил ОВГЗ на 4,9 млрд гривен и $189,8 млн (4 882,1 млн гривен, 2,658 млн гривен, а от валютных – $189,8 млн).

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