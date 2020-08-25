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2020-08-25
Программный сбой. НБУ исправил значения курса 20 валют
Национальный банк откорректировал значение официального курса гривны к евро и другим иностранным валютам на 25 августа. Об этом
«25 августа 2020 в результате программного сбоя значения официального курса гривны к отдельным иностранным валютам, установленные на 25 августа, были частично некорректно отражены на сайте Национального банка», — говорится в сообщении.
Сейчас технические ошибки исправлены, информация действительна, отмечают в НБУ.
Курсовые значения были уточнены с такими иностранными валютами:
- Австралийский доллар (правильное значение — 19,6238)
- Азербайджанский манат (правильное значение — 16,1171)
- Белорусский рубль (правильное значение — 10,8355)
- Болгарский лев (правильное значение — 16,5015)
- Вона (правильное значение — 2,3089)
- Гонконгский доллар (правильное значение — 3,5346)
- Евро (правильное значение — 32,2416)
- Египетский фунт (правильное значение — 1,7196)
- Новый израильский шекель (правильное значение — 8,0540)
- Новозеландский доллар (правильное значение — 17,8870)
- Норвежская крона (правильное значение — 3,0460)
- Рэнд (правильное значение — 1,5896)
- Румынский лей (правильное значение — 6,6606)
- СДР (правильное значение — 38,6177)
- Форинт (правильное значение — 9,1942)
- Фунт стерлингов (правильное значение — 35,9083)
- Чешская крона (правильное значение — 1,2357)
- Шведская крона (правильное значение — 3,1109)
- Швейцарский франк (правильное значение — 30,0112)
- Юань Женьминьби (правильное значение — 3,9561).