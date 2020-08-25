Программный сбой. НБУ исправил значения курса 20 валют

Национальный банк откорректировал значение официального курса гривны к евро и другим иностранным валютам на 25 августа. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Программный сбой. НБУ исправил значения курса 20 валют

«25 августа 2020 в результате программного сбоя значения официального курса гривны к отдельным иностранным валютам, установленные на 25 августа, были частично некорректно отражены на сайте Национального банка», — говорится в сообщении.

Сейчас технические ошибки исправлены, информация действительна, отмечают в НБУ.

Курсовые значения были уточнены с такими иностранными валютами:

  • Австралийский доллар (правильное значение — 19,6238)
  • Азербайджанский манат (правильное значение — 16,1171)
  • Белорусский рубль (правильное значение — 10,8355)
  • Болгарский лев (правильное значение — 16,5015)
  • Вона (правильное значение — 2,3089)
  • Гонконгский доллар (правильное значение — 3,5346)
  • Евро (правильное значение — 32,2416)
  • Египетский фунт (правильное значение — 1,7196)
  • Новый израильский шекель (правильное значение — 8,0540)
  • Новозеландский доллар (правильное значение — 17,8870)
  • Норвежская крона (правильное значение — 3,0460)
  • Рэнд (правильное значение — 1,5896)
  • Румынский лей (правильное значение — 6,6606)
  • СДР (правильное значение — 38,6177)
  • Форинт (правильное значение — 9,1942)
  • Фунт стерлингов (правильное значение — 35,9083)
  • Чешская крона (правильное значение — 1,2357)
  • Шведская крона (правильное значение — 3,1109)
  • Швейцарский франк (правильное значение — 30,0112)
  • Юань Женьминьби (правильное значение — 3,9561).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Антимонопольный комитет завел дело на ROSHENАнтимонопольный комитет завел дело на ROSHEN
Коммунальные кинотеатры столицы возобновляют работу завтра, 20 августаКоммунальные кинотеатры столицы возобновляют работу завтра, 20 августа
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк Беларуси приостановил кредитование банков. Причина — давление на валютный рынокНацбанк Беларуси приостановил кредитование банков. Причина — давление на валютный рынок
За год из Китая через криптовалюты вывели $50 миллиардовЗа год из Китая через криптовалюты вывели $50 миллиардов
На этой неделе Нацбанк сократил покупку валютыНа этой неделе Нацбанк сократил покупку валюты
Курс валют в Киеве: 25 августа 2020 годаКурс валют в Киеве: 25 августа 2020 года
Иена, франк или доллар. В Morgan Stanley рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2020Иена, франк или доллар. В Morgan Stanley рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2020
Курс валют на 20 августа: гривна продолжает падать в ценеКурс валют на 20 августа: гривна продолжает падать в цене
Курс валют в Киеве: 18 августа 2020 годаКурс валют в Киеве: 18 августа 2020 года
Доллар снова дешевеет: что происходит с валютным межбанкомДоллар снова дешевеет: что происходит с валютным межбанком
Зеленский ветировал закон о валютной ипотекеЗеленский ветировал закон о валютной ипотеке
Зеленский ветировал продление моратория на взыскание имущества по валютным кредитамЗеленский ветировал продление моратория на взыскание имущества по валютным кредитам
Последние новости
Подгружаем последние новости