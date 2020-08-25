Программный сбой. НБУ исправил значения курса 20 валют

Национальный банк откорректировал значение официального курса гривны к евро и другим иностранным валютам на 25 августа. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«25 августа 2020 в результате программного сбоя значения официального курса гривны к отдельным иностранным валютам, установленные на 25 августа, были частично некорректно отражены на сайте Национального банка», — говорится в сообщении.

Сейчас технические ошибки исправлены, информация действительна, отмечают в НБУ.

Курсовые значения были уточнены с такими иностранными валютами: