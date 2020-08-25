Совет ЕС распределил 80 млрд евро помощи

Европейская комиссия представила Совету ЕС предложения относительно решений о предоставлении финансовой поддержки в размере 81,4 млрд евро 15 государствам-членам в рамках инструмента SURE.



"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить рабочие места и средства к существованию", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Как заявили в комиссии, SURE - это важнейший элемент комплексной стратегии ЕС по защите граждан и смягчению крайне негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Это одна из трех систем социальной защиты, согласованных Европейским советом для защиты рабочих, предприятий и стран блока.



Как только Совет ЕС одобрит эти предложения, финансовая поддержка будет предоставлена ??в виде кредитов государствам-членам. Эти ссуды помогут им справиться с внезапным увеличением государственных расходов для сохранения занятости. В частности, они помогут государствам-членам покрыть расходы, непосредственно связанные с финансированием национальных мер, которые они приняли в ответ на пандемию коронавируса, в частности, для самозанятых.



После консультаций со странами-членами, которые запросили поддержку, и оценки их запросов, Комиссия предлагает Совету одобрить предоставление финансовой поддержки: Бельгия 7,8 млрд евро; Болгария 511 млн евро; Чехия 2 млрд евро; Греция 2,7 млрд евро; Испания 21,3 млрд евро; Хорватия 1 млрд евро; Италия 27,4 млрд евро; Кипр 479 млн евро; Латвия 192 млн евро; Литва 602 млн евро; Мальта 244 млн евро; Польша 11,2 млрд евро; Румыния 4 млрд евро; Словакия 631 млн евро; Словения 1,1 млрд евро.



