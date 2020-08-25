Salzgitter делает ставку на экологичную сталь

Немецкая компания Salzgitter AG, крупный немецкий производитель стали с годовой производительностью около 7 млн тонн, объявил, что в будущем он сможет поставлять своим клиентам ряд изделий из экологичной стали определенных марок и размеров. Об этом сообщает Yieh.com.



Компания быстро реагирует на большой интерес, проявленный промышленностью к экологически чистым материалам. Экологически чистые продукты, которые Salzgitter AG собирается предоставить, будут иметь при производстве менее четверти выброса CO2 по сравнению с предыдущими сталями.



Одна из двух линий непрерывного литья на сталеплавильном заводе в Пайне должна была быть переведена на литье слябов, чтобы обеспечить такое производство.



