Вьетнам решил еще раз расследовать импорт проката из 4 стран

Министерство промышленности и торговли Вьетнама сообщило о намерении провести повторное расследование импорта некоторых категорий нержавеющего холоднокатаного проката из Индонезии, Китая, Малайзии и Тайваня.



Антидемпинговые пошлины на эту продукцию были введены во Вьетнаме в 2014 г. Их ставка варьировалась от 3,07% для тогдашнего индонезийского производителя Jindal Stainless (дочерняя компания индийской группы) до 37,29% для тайваньской Yuan Long Stainless Steel.



Министерство принимает предложения по изменению либо отмене действующих антидемпинговых пошлин до 21 октября текущего года.



