Вьетнам решил еще раз расследовать импорт проката из 4 стран

Вьетнам решил еще раз расследовать импорт проката из 4 стран

Министерство промышленности и торговли Вьетнама сообщило о намерении провести повторное расследование импорта некоторых категорий нержавеющего холоднокатаного проката из Индонезии, Китая, Малайзии и Тайваня.

Антидемпинговые пошлины на эту продукцию были введены во Вьетнаме в 2014 г. Их ставка варьировалась от 3,07% для тогдашнего индонезийского производителя Jindal Stainless (дочерняя компания индийской группы) до 37,29% для тайваньской Yuan Long Stainless Steel.

Министерство принимает предложения по изменению либо отмене действующих антидемпинговых пошлин до 21 октября текущего года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
В Индии бум продажи гособлигацийВ Индии бум продажи гособлигаций
Турция ввела дополнительный пошлины на украинскую кондитеркуТурция ввела дополнительный пошлины на украинскую кондитерку
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Евросоюз исчерпал свыше десятка квот на импорт продукции из сталиЕвросоюз исчерпал свыше десятка квот на импорт продукции из стали
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Концессией порта Черноморск заинтересовались 5 странКонцессией порта Черноморск заинтересовались 5 стран
Канада решила расследовать импорт стального листа из 5 странКанада решила расследовать импорт стального листа из 5 стран
ОПЕК+ решил в своей работе придерживаться трех буквОПЕК+ решил в своей работе придерживаться трех букв
Объем импорта в июле вернулся на докарантинный уровеньОбъем импорта в июле вернулся на докарантинный уровень
Интерпайп в первом полугодии перечислил 1,35 млрд грн в бюджет страныИнтерпайп в первом полугодии перечислил 1,35 млрд грн в бюджет страны
Евросоюз нарастил импорт г/к проката из Турции более чем втроеЕвросоюз нарастил импорт г/к проката из Турции более чем втрое
Еврокомиссия заявила о демпинге Китая по импорту продукции из алюминияЕврокомиссия заявила о демпинге Китая по импорту продукции из алюминия
Власти США разрешили добычу нефти в природоохранной зоне АляскиВласти США разрешили добычу нефти в природоохранной зоне Аляски
Последние новости
Подгружаем последние новости