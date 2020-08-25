Евросоюз исчерпал свыше десятка квот на импорт продукции из стали

Евросоюз исчерпал свыше десятка квот на импорт продукции из стали

По данным Европейской комиссии, по состоянию на начало второй половины августа по 15 квотам на импорт различных видов стальной продукции были исчерпаны или практически исчерпаны квоты на третий квартал 2020 г.

Ограничения больше всего затронули Турцию. Компании из этой страны до октября лишились возможности поставлять в Евросоюз арматуру, катанку, прочий сортовой прокат, уголок, профильные трубы и трубы для газопроводов, а также листовой прокат с полимерным покрытием.

Также к настоящему времени закончились квоты на поставку в ЕС роSSийской катанки и арматуры. Кроме того, исчерпан лимит на экспорт проката с полимерным покрытием из "прочих стран", к которым в данной категории относится и РоSSия.

Вьетнамские и "прочие" экспортеры также выбрали всю квоту на нержавеющий холоднокатаный прокат. Для Индии закончился квартальный лимит на оцинкованную сталь общего применения, а для Китая — на оцинкованный автолист.

По оценкам европейской металлургической ассоциации Eurofer, в 2020 г. в ЕС поступит из-за рубежа около 21 млн. т готовой стальной продукции, что станет наименьшим уровнем с 2014 г. Тем не менее, Eurofer жалуется на переполнение регионального рынка импортом вследствие резкого падения европейского спроса на прокат и трубную продукцию.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
В Индии бум продажи гособлигацийВ Индии бум продажи гособлигаций
Турция ввела дополнительный пошлины на украинскую кондитеркуТурция ввела дополнительный пошлины на украинскую кондитерку
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Евросоюз и США впервые за 20 лет договорились о снижении пошлинЕвросоюз и США впервые за 20 лет договорились о снижении пошлин
В Турции упала выплавка стали из-за квот ЕСВ Турции упала выплавка стали из-за квот ЕС
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Канада решила расследовать импорт стального листа из 5 странКанада решила расследовать импорт стального листа из 5 стран
Металлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осеньюМеталлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осенью
Объем импорта в июле вернулся на докарантинный уровеньОбъем импорта в июле вернулся на докарантинный уровень
Евросоюз нарастил импорт г/к проката из Турции более чем втроеЕвросоюз нарастил импорт г/к проката из Турции более чем втрое
Еврокомиссия заявила о демпинге Китая по импорту продукции из алюминияЕврокомиссия заявила о демпинге Китая по импорту продукции из алюминия
Кабмин повторно ввел пошлину на импорт ДТ и СПГ из РФКабмин повторно ввел пошлину на импорт ДТ и СПГ из РФ
Иран наращивает выплавку стали несмотря на коронавирусИран наращивает выплавку стали несмотря на коронавирус
Последние новости
Подгружаем последние новости