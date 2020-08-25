Евросоюз исчерпал свыше десятка квот на импорт продукции из стали

По данным Европейской комиссии, по состоянию на начало второй половины августа по 15 квотам на импорт различных видов стальной продукции были исчерпаны или практически исчерпаны квоты на третий квартал 2020 г.



Ограничения больше всего затронули Турцию. Компании из этой страны до октября лишились возможности поставлять в Евросоюз арматуру, катанку, прочий сортовой прокат, уголок, профильные трубы и трубы для газопроводов, а также листовой прокат с полимерным покрытием.



Также к настоящему времени закончились квоты на поставку в ЕС роSSийской катанки и арматуры. Кроме того, исчерпан лимит на экспорт проката с полимерным покрытием из "прочих стран", к которым в данной категории относится и РоSSия.



Вьетнамские и "прочие" экспортеры также выбрали всю квоту на нержавеющий холоднокатаный прокат. Для Индии закончился квартальный лимит на оцинкованную сталь общего применения, а для Китая — на оцинкованный автолист.



По оценкам европейской металлургической ассоциации Eurofer, в 2020 г. в ЕС поступит из-за рубежа около 21 млн. т готовой стальной продукции, что станет наименьшим уровнем с 2014 г. Тем не менее, Eurofer жалуется на переполнение регионального рынка импортом вследствие резкого падения европейского спроса на прокат и трубную продукцию.



