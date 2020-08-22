Евросоюз и США впервые за 20 лет договорились о снижении пошлин
В перечень товаров вошли лобстеры, ракетный порох, хрустальная посуда, зажигалки.
Европейский Союз и США подписали соглашение о снижении пошлин на ряд товаров на несколько сотен миллионов долларов. Об этом сообщили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и торговый комиссар Европейского Союза Фил Хоган, передает Голос Америки.
Это первое снижение пошлин между Штатами и Евросоюзом за более чем 20 лет.
"Мы хотим, чтобы этот пакет снижения тарифов ознаменовал начало процесса, который приведет к новым соглашениям, которые создадут более свободную, справедливую и взаимовыгодную атмосферу трансатлантической торговли", - говорится в коммюнике.
Соглашение касается ряда специфических товаров.
Например, ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров. Их экспорт из США в Евросоюз превысил в 2017 году $ 111 млн. ЕС отменит эти тарифы "задним числом", начиная с 1 августа 2020 года.
Европейские пошлины отменены на пять лет, однако Еврокомиссия инициирует процедуры, которые сделают изменения постоянными.
США снизят на 50% тарифные ставки на товары из ЕС среднегодовой торговой стоимостью в $ 160 млн. Среди них полуфабрикаты, хрустальная посуда, средства для обработки поверхностей, ракетный порох, зажигалки и детали для зажигательных устройств.
Снижение тарифов в США также начало действовать с 1 августа 2020 года.
Напомним, в июле США объявили о введении 25% пошлины на косметику и сумки из Франции. Решение приняли в ответ на французский цифровой налог.