Турция нашла в Черном море месторождение газа на 320 млрд кубометров

Президент Эрдоган отметил, что его цель - к 2023 году передать черноморский газ в пользование народу.

Турция нашла в Черном море месторождение газа на 320 млрд кубометров
Фото: oilreview.kiev.ua

Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во дворце Долмабахче в Стамбуле, передает агентство "Анадолу".

По словам главы государства, Турция обнаружила в зоне "Туна-1" крупнейшее в истории страны месторождение природного газа объемом 320 миллиардов кубометров.

Турецкий лидер обратил внимание на то, что энергетика - не только основной фактор развития, но и играет важную роль в обеспечении национальной независимости.

"Наша цель - к 2023 году передать черноморский газ в пользование народу. Турция настроена на коренное решение проблемы с энергетикой в стране", - подчеркнул Эрдоган.

"Анкара будет продолжать идти к своим целям, не покушаясь на чьи-то права и не позволяя пренебрегать собственными", - добавил он.

Напомним, 8 января в Стамбуле состоялась торжественная церемония запуска газопровода "Турецкий поток" с участием президентов РоSSии и Турции.

"Турецкий поток" проложен по дну Черного моря от роSSийского города Анапа до Кыйыкея на побережье Турции. Его строительство - часть роSSийского плана отказа от транзита через Украину. Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" - по 15,75 млрд куб. м. Одна предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Черноморский газопровод в РоSSии сначала планировали строить в Болгарию (он должен был называться "Южным потоком"), но из-за позиции Евросоюза проект в конце 2014 года был отменен.

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