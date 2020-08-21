В июле украинские банки потеряли 19% прибыли

В июле украинские банки потеряли 19% прибыли

Украинские банки в июле 2020 года получили 4,59 млрд грн чистой прибыли - это на 19,2% меньше, чем в июле 2019 (5,69 млрд грн).

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Нацбанка.

Отмечается, что за 7 месяцев 2020 года чистая прибыль банков составила 28,39 млрж грн - это на 22,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (36,72 млрд грн).

В то же время за январь-июль доходы банков выросли на 5,4% - до 149,11 млрд грн.

"Комиссионные доходы выросли на 6,8% - до 37,12 млрд грн, результат от переоценки и от операций купли-продажи - в 1,8 раза (до 19,29 млрд грн), тогда как процентные доходы сократились на 2,5 % (до 87,46 млрд грн)", - говорится в сообщении.

При этом, расходы банков составляли 120,72 млрд грн - это на 15,3% больше, чем за семь месяцев 2019 года.

Так, отчисления в резервы выросли втрое (до 19,1 млрд грн), комиссионные расходы - на 26,8% (до 12,75 млрд грн), а процентные - сократились на 9,4% (до 39,4 млрд грн) .

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