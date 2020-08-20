Своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки банков на 5 миллиардов

Национальный банк 19 августа провел четвертый аукцион своп процентной ставки, в котором приняли участие 6 банков. Об этом говорится в данных НБУ.

Своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки банков на 5 миллиардов
Фото: epravda.com.ua

Детали аукциона

  • 9 банков подали заявки, общий объем которых составил 5,26 млрд грн под плавающую ставку от 5,75% до 6,75% годовых.

  • Предельная ставка была установлена ??на уровне 6,5%.

  • В общем были удовлетворены заявки шести банков на 5 млрд грн по средневзвешенной фиксированной процентной ставке 6,5%.

Что такое своп процентной ставки

В мае 2020 регулятор утвердил Положение о проведении Национальным банком на межбанковском рынке операций своп процентной ставки.

Это открыло путь к внедрению нового инструмента, который снизит процентные риски для банков и придаст им стимулы для инвестиций и долгосрочного кредитования.

В НБУ уточняют, что своп процентной ставки позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и «застраховать» их от изменений стоимости ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне.

Напомним

  • НБУ на первом аукционе своп процентной ставки 2 июля удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн.

  • Второй своп-аукцион Национальный банк планировал на август, однако решил провести внеплановый 15 июля. В нем приняли участие 7 банков, было подано 17 заявок, общий объем которых составил 2,49 млрд грн. Из них были удовлетворены заявки пяти банков на 410 млн грн (16,5%).

    На третьем своп-аукционе спрос банков вырос до 3 млрд грн, было подано 8 заявок. Из них были удовлетворены заявки пяти банков на 2 млрд грн (64%).

    Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная банками в обмен на плавающую ставку, определяется в зависимости от значений индекса UONIA, на всех аукционах составила 6,5%.

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