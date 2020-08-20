Своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки банков на 5 миллиардов

Национальный банк 19 августа провел четвертый аукцион своп процентной ставки, в котором приняли участие 6 банков. Об этом говорится в данных НБУ.

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Детали аукциона

9 банков подали заявки, общий объем которых составил 5,26 млрд грн под плавающую ставку от 5,75% до 6,75% годовых.

Предельная ставка была установлена ??на уровне 6,5%.

В общем были удовлетворены заявки шести банков на 5 млрд грн по средневзвешенной фиксированной процентной ставке 6,5%.

Что такое своп процентной ставки

В мае 2020 регулятор утвердил Положение о проведении Национальным банком на межбанковском рынке операций своп процентной ставки.

Это открыло путь к внедрению нового инструмента, который снизит процентные риски для банков и придаст им стимулы для инвестиций и долгосрочного кредитования.

В НБУ уточняют, что своп процентной ставки позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и «застраховать» их от изменений стоимости ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне.

Напомним