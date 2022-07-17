Українські сім'ї отримають нові комфортні будинки: заявки приймають до 27 липня

В Україні запустили новий соціальний проект "Дім там, де ти. Вже зараз". Сім'ї, які втратили будинки через повномасштабну війну з Росією, отримають нове житло.

Ініціатори проекту зараз шукають п'ять українських сімей, які складаються з двох дорослих та двох дітей, які залишилися без даху над головою. Українці, які хочуть отримати нові будинки, мають заповнити анкету учасника проекту. Це потрібно зробити до 27 липня. Анкети відберуть для подальшого розгляду та проведення інтерв'ю по телефону.

Якщо організатори погодять кандидатури, їм зателефонують за номерами, зазначеними у заявці. За його підсумками розмови організатори оберуть п'ять сімей, яких назвуть на сайті New Home на початку серпня.

На другому етапі проекту планують залучати вітчизняні та іноземні фонди та спонсорів. А потім почнуть будувати мобільні будинки "під ключ". Зведення комфортного житла площею 28 кв. м займає лише місяць. За словами авторів благодійного проекту, сім'ї втратили не лише свої будинки, а й затишок.

Ініціатори підкреслили, що кожна сім'я заслуговує на окреме комфортне житло з меблями та технікою, яке відповідатиме потребам. У ньому будуть утеплений каркас, керамічні панелі, кондиціонер та тепла підлога. У будинку дві окремі спальні, кухня та санвузол.

Примітно, що будинок можна транспортувати до будь-якої частини світу. Будинки розташовуватимуться на земельній ділянці площею 10 соток.

Цілком обладнані будинки нададуть сім'ям для тимчасового проживання – до п'яти років. У цей період українці мають сплачувати рахунки за комунальні послуги за чинними тарифами.

Нагадаємо, що в Україні під час війни різко подорожчали квартири. Стало відомо, які ціни пропонують на житло у різних регіонах країни.