Курс валют на 20 августа: гривна продолжает падать в цене

В четверг, 20 августа, гривна упала еще на 8,63 коп., и на сегодняшний день курс национальной валюты к доллару составляет 27,32 грн/дол. Уже вторые сутки подряд гривна продолжает дешеветь, несмотря на то, что еще недавно аналитики прогнозировали подорожание украинской валюты к концу августа до 28 грн/дол.

Курс гривны к евро в четверг снизился на 10 копеек – с 32,50 грн/евро до 32,60 грн/евро.

На межбанке курс доллара установлен на уровне 27,34/27,36 грн /дол., євро можно купить и продать за 32,63/32,65 грн/євро.

Если в июле на курс влияли преимущественно политические факторы – отставка главы Нацбанка Якова Смолия, и заявления Зеленского и других политиков о необходимой девальвацию гривны, то сейчас сказываются последствия карантина. Из-за слабой бизнес-деятельность спрос на доллар низкий, поэтому валюта особо и не повышается в цене.

В 20-х числах экспортеры будут сбывать доллары, чтобы уплатить квартальные налоги. Поэтому американская валюта может даже упасть в цене до 27,25 гривен за доллар. Однако, по словам экспертов, вскоре курс доллара должен снова выйдет на восходящую линию, и в конце октября-начале ноября текущего года валюта достигнет отметки 30 грн/дол.

Ранее финансовые аналитики спрогнозировали курс валют на ближайшее будущее, назвав главные причины падения и подорожания валюты в Украине.