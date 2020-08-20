Центрэнерго направила 216 млн грн на погашение долга перед госшахтами

Центрэнерго направила 216 млн грн на погашение долга перед госшахтами

ПАО "Центрэнерго" направило 216 млн грн на погашение задолженности перед государственными шахтами за поставленное ими топливо.

Как говорится в сообщении компании, деньги перечислены 19 августа из тех средств, которые удалось выручить от продажи на прошлой неделе около 4,6 млн МВт-ч электроэнергии до конца года.

Согласно сообщению, до конца августа компания намерена полностью закрыть долги перед госшахтами, уплатив в конечном итоге в августе свыше 400 млн грн.

Напомним, 17 августа пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что 14 августа генкомпания обратилась в Кабинет министров и Министерство энергетики Украины с просьбой пересмотреть расчетную стоимость угля с госшахтами, исходя из ее рыночной цены, указав на заключение контракта с частной украинской шахтой на поставки угля по цене 1480 грн/тонна без НДС. В "Центрэнерго" указали, что снижение цены закупки угля необходимо для выведения предприятия из финансово-экономического кризиса.



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