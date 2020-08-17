Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа сумма

Август - жаркая пора не только для отдыха, но и для предстоящих сборов в школу. Несмотря на карантин, школьники все-равно вовремя сядут за парты 1 сентября и избежать расходов на канцтовары, школьную форму и другие принадлежности не получится.

Аналитики OLX подсчитали, сколько примерно в этом году обойдется родителям собрать свое чадо в школу. Для экономии предлагается покупать некоторые вещи в подержанном состоянии, так можно будет сэкономить до 50% бюджета.

Так, одеть мальчика в школу будет стоить примерно 1 360 грн (согласно минимальным подсчетам). В эту сумму входит:

брюки за 200 грн;

две рубашки по 150 грн;

туфли за 300 грн;

спортивный костюм за 290 грн;

кроссовки за 270 грн.

Одеть в школу девочку можно за 1 400 грн. За эту сумму можно купить:

две блузки по 165 грн;

юбка за 170 грн;

туфли за 300 грн;

спортивный костюм за 300 грн и кроссовки по той же цене.

На канцтовары придется потратить еще минимум 335 гривен. Новый портфель, по данным аналитиков, можно приобрести на рынке в среднем за 400 грн, б/у стоит дешевле — примерно 250 грн. Сумка для обуви стоит 110 грн, а б/у — 85 грн.

Ранее сообщалось, как будут праздновать 1 сентября в школах разных городов Украины в условиях адаптивного карантина.