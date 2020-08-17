Глава НБУ объяснил, что сдерживает банки от работы с ипотекой

Непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков являются одной из ключевых причин, почему банки не спешат активнее работать с ипотекой. Именно поэтому необходимо стремиться к детенизации рынка. Об этомв интервью РБК-Украина заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Нет прозрачности

«Рынок первичного жилья недостаточно прозрачный. Некоторые застройщики используют схемы, которые могут приводить к тому, что жильцы в конечном итоге не получают свое жилье. Схемы финансирования непрозрачные», — пояснил Шевченко.

Кроме того, по его словам, есть еще ряд моментов, которые сдерживают банки. Один из них — мораторий на взыскание валютных кредитов.

«Президент наложил вето, направив закон со своими замечаниями в Верховную раду. И банковская система ему за это, я думаю, очень благодарна», — отметил глава центробанка.

Что же касается такой проблемы, как прописка несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания жилья, то, как уточнил Шевченко, Министерством юстиции были внесены ограничения по ряду инструкций. И после этого такая проблема осталась только для тех кредитов, которые были выданы банками до изменений Минюста.

«Проблема, как прописка несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания, была, она горячо обсуждалась, но на уровне подзаконного акта эта проблема решена», — пояснил глава НБУ.

Напомним

Ранее первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова заявила, что «2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования».

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ставки по ипотеке снизят до 10% годовых уже в сентябре 2020 года: «Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень трудная задача, но уже реальная», — заявил Зеленский.

По итогам 4 квартала 2019 года банки снизили ставки для потребительских кредитов и кредитов на покупку авто, в то же время ипотека подорожала.

В настоящее время средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей — 15-19% годовых. Ставки по ипотеке на начало 2020 года составляют 18-25% годовых.

Какие банки предлагают дешевую ипотеку

В феврале Приватбанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья.

Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п.