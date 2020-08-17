Глава НБУ объяснил, что сдерживает банки от работы с ипотекой
Непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков являются одной из ключевых причин, почему банки не спешат активнее работать с ипотекой. Именно поэтому необходимо стремиться к детенизации рынка. Об этомв интервью РБК-Украина заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Нет прозрачности
«Рынок первичного жилья недостаточно прозрачный. Некоторые застройщики используют схемы, которые могут приводить к тому, что жильцы в конечном итоге не получают свое жилье. Схемы финансирования непрозрачные», — пояснил Шевченко.
Кроме того, по его словам, есть еще ряд моментов, которые сдерживают банки. Один из них — мораторий на взыскание валютных кредитов.
«Президент наложил вето, направив закон со своими замечаниями в Верховную раду. И банковская система ему за это, я думаю, очень благодарна», — отметил глава центробанка.
Что же касается такой проблемы, как прописка несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания жилья, то, как уточнил Шевченко, Министерством юстиции были внесены ограничения по ряду инструкций. И после этого такая проблема осталась только для тех кредитов, которые были выданы банками до изменений Минюста.
«Проблема, как прописка несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания, была, она горячо обсуждалась, но на уровне подзаконного акта эта проблема решена», — пояснил глава НБУ.
Напомним
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Ранее первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова заявила, что «2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования».
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По итогам 4 квартала 2019 года банки снизили ставки для потребительских кредитов и кредитов на покупку авто, в то же время ипотека подорожала.
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В настоящее время средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей — 15-19% годовых. Ставки по ипотеке на начало 2020 года составляют 18-25% годовых.
Какие банки предлагают дешевую ипотеку
В феврале Приватбанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья.
Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п.